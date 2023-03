Fiorenza e la sua voce dolce e rasserenante

SALENTO – Una voce delicata, dolce e rasserenante. Lei è Fiorenza Pezzuto, classe ’98, salentina e da sempre una grande appassionata di musica.

Studentessa di scienze della formazione primaria, prossima alla laurea, ha iniziato ad approcciarsi ufficialmente al mondo della musica da adolescente, grazie a un corso di pianoforte offerto dalla sua scuola media. Così ha potuto imparare le basi e fare le sue prime esibizioni strumentali e canore. Causa liceo e università, ha messo da parte il suo sogno per un po’, per poi rinseguirlo a 21 anni, quando ha iniziato a prendere lezioni di canto, per arrivare a oggi: scrive, canta e non ha intenzione di fermarsi più.

Allora in bocca al lupo Fiorenza!

Mariafrancesca Errico