Carabinieri trovano 700 grammi di droga in casa di un 21enne

LECCE – Un 21enne di Surbo è stato arrestato perchè trovato in possesso di diverso quantitativo di droga, in particolare di mariuana. Al giovane, fermato per un controllo stradale dai carabinieri alla periferia di Lecce, è caduto accidentalmente un involucro di stoffa contenente 12 grammi di sostanza stupefacente. A quel punto i militari hanno deciso di estendere la perquisizione a casa e lì la scoperta di quasi 700 grammi di marijuana nascosti per la maggior parte in un trolley custodito sotto il letto, ma anche tutto il necessario per produrre singole dosi da rivendere al dettaglio. Insieme allo stupefacente i carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato la somma di 700 euro perchè ritenuta probabile incasso dalla vendita della droga.