V. Francavilla, Calabro: “Vincere per i tifosi”

FRANCAVILLA FONTANA – Altro derby per la Virtus Francavilla, dopo quello con il Taranto, che questa volta ospita il Monopoli alla Nuovarredo Arena, avversari a 45 punti tre in più rispetto agli imperiali e mister Antonio Calabro ha presentato così la gara contro i cugini biancoverdi :”Ci siamo allenati bene, sotto il punto di vista mentale e tecnico. In ogni partita dobbiamo usare la testa, così come le altre componenti. Dobbiamo essere sempre sul pezzo, il Monopoli potrebbe cambiare qualcosa dal punto di vista dello schieramento. Per questo ci siamo preparati. Gli errori difensivi? Mi sorprendono conoscendo il potenziale dei giocatori. Ce li trasciniamo da un po’, ma non c’è da dare addosso a nessuno perché la responsabilità è mia e di tutti. Vogliamo essere un gruppo, questo era uno dei miei obbiettivi nel girone di ritorno”.

Poi, parla della situazione infermeria:”Karlsson è recuperato, va comunque gestito perché è appena rientrato. Tchetchoua ha avuto un acciacco e non sarà disponibile”.

Infine, sull’importanza della gara per i tifosi: “Il nostro obbiettivo è dare una soddisfazione ai tifosi, è la nostra priorità. Questo l’ho fatto presente ai ragazzi in ogni giorno di questa settimana, da parte nostra c’è la voglia di accantonare la delusione di Taranto”.

Si gioca domani con fischio d’inizio alle ore 17:30 per 34esima giornata di ritorno, arbitro Giorgio Di Cicco della sezione AIA di Lanciano.