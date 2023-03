Taranto: con l’Avellino è un esame di maturità. Le probabili formazioni

È il giorno di Taranto – Avellino. La squadra ionica dopo la vittoria nel derby con la Virtus Francavilla gioca la seconda partita consecutiva in casa ed ha la possibilità di saltare proprio gli irpini in classifica e di mettere un mattone importante sul muro della salvezza.

Mister Ezio Capuano deve fare i conti anche con le condizioni non ottimali di molti calciatori, infatti non saranno della partita Manetta, Crecco, Semprini e Diaby mentre dovrebbe partire dalla panchina Formiconi. Dunque con il 3-5-2 dovrebbero scendere in campo Vannucchi tra i pali Evangelisti, Antonini e Sciacca in difesa; Boccadamo e Ferrara sugli esterni con Mastromonaco, Mazza e Romano a chiudere il centrocampo; in attacco Bifulco e Tommasini.

Il mister dell’Avellino, Rastelli, dovrebbe rispondere con il suo 4-3-3 e opporre al Taranto una formazione disegnata con Marcone in porta; Ricciardi, Benedetti, Auriletto e Tito sulla linea difensiva; Matera, Casarini, e D’Angelo a centrocampo; e col tridente formato da Trotta, Marconi e Russo.

Si gioca allo Iacovone, fischio d’inizio alle 17.30, arbitra Cherchi di Carbonia