Taranto, arrivano i gol, ma non la vittoria

LECCE -Il Taranto ritrova i gol. Non segnava per due turni di seguito dalla fine del girone di andata. Ma due reti non sono bastate per superare l’Avellino. In vantaggio 2-1, la squadra rossoblu è stata raggiunta da Matera che ha siglato il gol del definitivo pari.

La squadra di Capuano porta a casa comunque un punto che la tiene a più cinque sulla zona calda della classifica.

Il Taranto è sceso in campo con Vannucchi in porta; Evangelisti, Antonini e Sciacca in difesa; Mastromonaco, A. Romano, Mazza, Labriola e Ferrara a centrocampo; Bifulco e Tommasini in attacco.

L’Avellino ha risposto con un 4-3-3: Marcone in porta; Rizzo, Moretti, Auriletto e Tito in difesa; Mazzocco, Matera e D’Angelo a centrocampo; Russo, Marconi e Kanoute in attacco.

Al 18′ vantaggio del Taranto: Bifulco dopo aver recuperato un pallone a centrocampo innesca Tommasini, che batte Marcone con un destro angolato appena dentro l’area. Secondo gol consecutivo per l’attaccante rossoblu dopo quello che domenica ha deciso la sfida con la Virtus Francavilla.

Al 39′ biancoversi pericolosi: punizione in area di Tito, svetta Mazzocco di testa, Vannucchi alza in angolo.

Il tareggio avellinese arriva al 40′: cross di Rizzo, Russo devìa di testa, Vannucchi è reattivo, ma il pallone finisce sui piedi di D’Angelo abile nel tap in che vale il pareggio.

In apertura di ripresa il Taranto prova a riportarsi in avanti, Mastromonaco conclude di poco a lato. Si fa vedere anche la squadra di Rastelli, ma la conclusione di Tito è parata da Vannucchi.

Ancora Taranto con Romano, tiro dalla distanza di pochissimo a lato. Al quarto d’ora della ripresa il Taranto mette la freccia: Tommasini raccoglie un lancio dalle retrovie, sfugge al controllo del difensore avellinese e con un preciso diagonale batte Marcone. Settima rete in campionato per Tommasini.

Il pareggio degli ospiti arriva a 11 minuti dal novantesimo: su azione d’angolo, conclusione dal limite di Matera che supera Vannucchi. Finisce in parità, nel prossimo turno il Taranto sarà ospite del Crotone.

TARANTO-AVELLINO 2-2

RETI. 18’ Tommasini (T), 40’ D’Angelo (A), 60’ Tommasini (T), 79’ Matera (A)

TARANTO

Vannucchi; Evangelisti (64’ Formiconi), Antonini, Sciacca; Mastromonaco, A. Romano, Mazza, Labriola, Ferrara; Bifulco (85’ Nocciolini), Tommasini (90’+3’ Rossetti)

A disposizione Loliva, Caputo, Provenzano, Fontana, Citarella, Colurciello, Marini, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo.

Allenatore E. Capuano

AVELLINO

Marcone; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Mazzocco (67’ Di Gaudio), Matera, D’Angelo; Russo, Marconi (85’ Gambale), Kanoute (80’ Maisto).

A disposizione Pizzella, Tammaro, Sottini, Garetto, Tounkara, Ricciardi, Perrone.

Allenatore M. Rastelli

Arbitro Luca Cherchi di Carbonia. Assistenti Luca Cherchi di Carbonia. Assistenti: Francesco Valente di Roma 2 e Veronica Vettorel di Latina.

Note: Ammoniti Mazza, Ferrara (T); Tito, D’Angelo (A). Angoli: 1-7.