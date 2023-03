Navette Lecce-aeroporto, Pagliaro: Corse soppresse e nessun mezzo pubblico

“Con i nuovi orari Sita è stata soppressa la prima corsa delle 5 da Lecce all’Aeroporto del Salento, che consentiva di prendere il primo volo per Roma o Milano delle 6.10. Di conseguenza, in assenza di un collegamento pubblico, si è costretti a raggiungere l’aerostazione con un mezzo proprio, in taxi o facendosi accompagnare”.

La denuncia giunge dal consigliere regionale Paolo Pagliaro, il quale parla dell’ennesimo “passo indietro nel diritto alla mobilità dei cittadini leccesi e salentini, che avrà ricadute assai negative anche per i turisti”.

“La situazione – spiega Pagliaro – è problematica anche per gli ultimi voli della sera perché, in caso di ritardo dei voli in arrivo a Brindisi, le navette dirette a Lecce partono senza aspettare i passeggeri, che restano appiedati e devono ingegnarsi per trovare un’alternativa al trasporto pubblico, con tutti i costi e i disagi che ne conseguono.

“Un disservizio inaccettabile che penalizza gli utenti e lo stesso Aeroporto del Salento, isolato rispetto alle località da raggiungere. Nell’imminenza della stagione estiva è un problema da risolvere con urgenza”.

Per questa ragione Pagliaro ha chiesto convocazione di un tavolo tecnico presso l’Aeroporto del Salento con l’assessora Maurodinoia, il presidente AdP Vasile e i vertici Sita.