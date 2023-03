Moto in fiamme sulla litoranea, muore un giovane centauro

SANTA MARIA AL BAGNO – Un altro terribile incidente sulle strade delle provincia di Lecce. Un giovane – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo della propria moto ed è caduto mentre percorreva la litoranea Santa Maria al Bagno – Santa Caterina. Il mezzo ha preso immediatamente fuoco. Per l’uomo, un giovanissimo originario di Copertino, non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i disperati tentativi degli operatori sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto assieme a una squadra dei Vigili del Fuoco, per cercare di rianimare il ragazzo.

Il Salento piange un altro suo figlio. Ieri mattina un’altra giovane vita spezzata, quella di Sara Barba, 31 anni, originaria di Copertino ma residente ad Arnesano, morta carbonizzata in seguito ad un drammatico incidente avvenuto sulla tangenziale Ovest di Lecce, all’altezza dell’uscita 12 B, quella dello svincolo per San Cesario – Ospedale Vito Fazzi. Ventiquattro ore dopo un’altra triste notizia sconvolge la nostra comunità.