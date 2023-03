Milano torna a tingersi di giallorosso. Salentini in festa con Enzo Petrachi

MILANO – Milano si tinge ancora una volta di giallorosso. Lo fa con i Salentini fuori sede che, arrivati da tutte le parti della Lombardia, si sono dati appuntamento al Govone Garden per ascoltare quello che è considerato un vero beniamino salentino Enzo Petrachi e il maestro Salvatore Costantini, arrivati direttamente da Lecce per portare un tocco di salentinità nella città meneghina. A suon dello storico e tradizionale “Mieru Pezzetti e Cazzotti” i Salentini hanno ballato e cantato per tutta la serata canti popolari, tra calici di vino in mano e il classico pasticciotto. Il Momento clou è arrivato sullo sfondo delle note di Arcu de Pratu; il locale è esploso in un trionfo giallorosso, coi salentini che hanno organizzato una coreografia con palloncini colorati, cantando a squarciagola e ballando abbracciati tutti assieme. Il concerto, organizzato da Giorgio Tramacere, salentino residente a Milano, sarà il primo di una lunga serie anche perchè, molti salentini non hanno potuto partecipare causa SOLDOUT. Proprio per il successo riscosso l’evento sarà replicato e Milano tornerà a vestirsi dei colori giallorossi