Le suore salesiane celebrano il centenario della morte di San Filippo Smaldone

LECCE – La Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori celebra il 1° Centenario della morte del suo fondatore don Filippo Smaldone. La congregazione nata per uno scopo di redenzione e promozione dei fratelli del silenzio e che vive nell’esultanza dello spirito, il 138° anniversario della fondazione, avvenuta a Lecce il 25 marzo 1885. Momento per evidenziare e sottolineare un messaggio: il mistero della salvezza di tanti fratelli sordi passa attraverso il Si di don Filippo a realizzare il disegno di Dio: farsi misericordia, rivelare il volto della carità verso i bisognosi e gli esclusi del tempo: i sordomuti. Per ricordare la data storica e l’importanza sociale dell’opera di San Filippo Smaldone, le Suore Salesiane dei Sacri Cuori hanno programmato due eventi tra sabato e domenica: La rassegna corale: “Tante voci per il nostro santo”, e una solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Michele Seccia, con la partecipazione di mons. Cristoforo Palmieri e molti sacerdoti. Presente la superiora generale con il consiglio della congregazione, una rappresentanza di consorelle e di laici impegnati nei vari movimenti laicali smaldoniani.