Cottignoli, HDL Nardò: “Udine candidata al salto di categoria”

NARDÒ – Domenica HDL Nardò gioca l’ultima partita della stagione regolare a Udine, prima di immergersi nella fase ad Orologio che le permetterà di ambire e sognare la partecipazione ai Play Off.

E dopo aver ottenuto la meritata salvezza nel campionato di basket di serie A 2 potrà giocare in scioltezza, infatti sarà una partita passerella ininfluente per entrambe le squadre.

A presentare la gara in casa Toro è Mario Cottignoli, primo assistente di coach Gennaro Di Carlo:

“Udine è una squadra sicuramente dal grandissimo talento offensivo e a livello di nomi è una delle principali candidate per fare il salto di categoria e giocherà fino alla fine per gli obiettivi più importanti. Hanno la possibilità di giocare con tanti atleti sopra i due metri e hanno individualità importanti come Gentile e Monaldi che sono giocatori importantissimi per la categoria. Dovremo offrire una prova di grande personalità e disciplina per provare competere su un campo complicato come quello di Udine.