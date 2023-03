Cottarelli, Prisma Taranto: “Con Padova sarà una festa”

TARANTO – Dopo la sconfitta in terra laziale per 3 a 0 con la Top Volley Cisterna, nella gara valida per il turno preliminare dei play off per il quinto posto, Gioiella Prisma Taranto torna a casa, di fronte al proprio pubblico per giocare la seconda gara. Avversario di turno Padova che ha già vinto con la Top Volley.

Sarà una gara difficilissima ma per i rossoblù sarà l’occasione giusta per ricevere l’ennesimo abbraccio del proprio pubblico dopo la salvezza in Superlega ottenuta a Milano.

Sarà una festa di calore e colori indipendentemente dalla partita.

A tal proposito la società del presidente Bongiovanni ha riproposto l’agevolazione del biglietto a 7 euro per tutti in modo da riempire il PalaMazzola.

Al termine della partita con Top Volley ha parlato il palleggiatore rossoblù Francesco Cottarelli che ha militato anche nel Padova:

“Sarà una grande festa, lasciando stare anche il campo e tutto quello che sarà il resto, sarà una grande festa, giocheremo contro Padova che ha vinto con il Latina, sarà una bella partita, cercheremo di migliorare quello che abbiamo fatto oggi, e ce la metteremo tutta, ci riposeremo, sabato proveremo le cose che non sono andate e domenica le metteremo in campo”.