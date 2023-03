Brindisi: con il Fasano, il 1° aprile, giornata “Forza Brindisi”

BRINDISI – Cresce l’entusiasmo in vista del ritorno al calcio giocato del Brindisi che affronterà al Fanuzzi il Fasano. La società ha annunciato che la sfida valida per il 29° turno si disputerà sabato 1 aprile alle 20.30. L’obiettivo è consentire un maggiore afflusso di spettatori nell’impianto brindisino, mantenendo così intatta la stessa voglia di calcio che i recenti risultati hanno rilanciato in città.

La squadra continua a lavorare sul campo, puntando su armonia e fame agonistica che hanno contraddistinto le ultime uscite della formazione di Ciro Danucci.

Intanto è stato comunicato, attraverso i canali di comunicazione biancazzuri, che è stata indetta la giornata “Forza Brindisi” presentata ad inizio stagione, per cui l’abbonamento non sarà valido ai fini dell’accesso. Inoltre, in occasione del match con il Fasano non saranno concessi accrediti di nessuna natura. Questi i prezzi dei biglietti per assistere alla gara: Curva 9 euro; Gradinata 12, Tribuna Centrale e Laterale 15, Ridotto curva (under 15 e over 70) 5 euro in tutti i settori. Infine, con il Family pack si potrà accedere in Gradinata, un adulto più un under 15, a 12 euro. Ai prezzi andrà applicato 1,5 euro di diritti di prevendita, nel caso si dovesse decidere di evitare le code al botteghino.

A. Contaldi