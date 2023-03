Accorpamento laboratori analisi, l’appello del presidente nazionale biologi

PUGLIA – Si schiera con i colleghi che rischiano di perdere il posto, che sono circa duemila.

Marco Giaimis, presidente nazionale ABIFB, Associazione dei biologi italiani e dei futuri biologi, ma anche consigliere dell’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, interviene sull’accorpamento dei laboratori di analisi privati accreditati, che non solo comporterebbe la perdita del posto di lavoro per tantissimi professionisti sanitari, ma andrebbe anche -di conseguenza- a peggiorare sensibilmente l’assistenza sanitaria sul territorio, perché si va verso la trasformazione di circa il 90% delle strutture in meri punti prelievo. “È un continuo braccio di ferro -dice- tra Governo nazionale e Regione”.