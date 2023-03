“A Pesca di plastica”, Lega Navale e Fipsas per la pulizia delle spiagge

SAN FOCA – Una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge del litorale da Torre Specchia fino a Sant’Andrea la e la promozione delle buone pratiche ambientali. E’ questa “A Pesca di plastica”, la manifestazione organizzata dalla sezione di San Foca della Lega Navale Italiana in collaborazione con FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) domenica 26 marzo dalle 8:30 alle 12:00.

All’iniziativa verranno coinvolti i soci della sezione e tutti i cittadini che vorranno partecipare, per trascorrere una giornata all’aria aperta lungo le spiagge delle marine di Melendugno raccogliendo i rifiuti depositati dalle mareggiate invernali o abbandonati da cittadini incivili. Tutto il materiale raccolto verrà portato in piazza, dove il personale specializzato provvederà alla rimozione e al corretto smaltimento, ma la scelta della piazza centrale di San Foca come luogo di deposito, ha anche una valenza simbolica e di sensibilizzazione affinché tutti possano vedere in concreto le condizioni in cui l’uomo sta riducendo il mare.

L’incontro sarà un’occasione importante per tutti, soci e cittadini che condivideranno la soddisfazione di sentirsi parte attiva e sana in un processo di tutela ambientale.