Taglio del nastro All’Hotel Zenit per la residenza degli studenti

LECCE – Idee e progetti prendono forma. E’ lo slogan della giornata dedicata agli interventi regionali in materia di residenze universitarie . Due gli interventi programmati, interventi che riguardano due immobili, che sono risultati ammissibili all’Avviso lanciato lo scorso 26 agosto dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR che prevede il cofinanziamento ministeriale per l’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari mediante l’acquisto. I due immobili sono L’Hotel White House di Foggia per il quale c’è stato un investimento di poco più di 3 milioni e centomila euro e l’Hotel Zenit a Lecce per il quale invece sono stati investiti oltre 3 milioni e 300 mila euro. In entrambi i casi il 75% dell’investimento sarà garantito dal finanziamento ministeriale. A Lecce alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, delle autorità e delle associazioni studentesche, c’è stato il taglio del nastro della struttura realizzata da Adisu Puglia, in realtà completata nel dicembre scorso e dichiarata residenza per gli studenti il 22 dicembre scorso con i primi inquilini già presenti all’interno della struttura.

La città di Lecce dunque si dota di 68 nuovi posti alloggio a disposizione degli studenti e studentesse che scelgono di studiare all’Università del Salento, tre in più rispetto a quelli dic ui si dota Foggia che ne può contare 65. Nelle prossime settimane si procederà con le assegnazioni per gli altri studenti aventi diritto, oltre all’attivazione di tutti servizi previsti. Previsto anche un contest rivolto ai ragazzi universitari per individuare il nome da attribuire alla nuova Casa dello Studente.