Smith, HDL Nardò: “Qui sto bene, sono felice per la salvezza”

HDL Nardò chiude la stagione regolare domenica a Udine dopo aver acquisito la certezza della permanenza in serie A 2 di basket per la seconda stagione e la certezza di giocare la Fase ad Orologio e cioè i play off.

In casa neretina ha parlato il campione statunitense Russ Smith che con la sua classe e le sue giocate ha incantato Nardò:

“La prossima partita sarà contro Udine e sarà una grande partita; bisognerà concentrarsi su cosa fare, e prepararsi anche a livello mentale.

Aprile sarà un mese importante perché squadra e tifosi sono in un buon momento e dobbiamo essere contenti di giocare per i play off e allo stesso tempo potremo recuperare gli infortunati. Probabilmente nessuno ha ancora visto la nostra squadra al top della condizione fisica, da questo punto di vista è stata una stagione difficile.

A Nardò sto bene, non mi divertivo così tanto dal mio primo anno in Cina, è la mia prima stagione qui in Europa. Sto migliorando grazie al coach che mi sta aiutando così come mi stanno aiutando i mie compagni di squadra e tutto l’ambiente; sono felice che questa mia annata a Nardò sia stata coronata dalla salvezza e vedremo cosa può succedere adesso in ottica play off”.