Prisma Taranto tra presente e futuro. Perde col Cisterna ma ha il nuovo coach

Gioiella Prisma Taranto perde a Cisterna di Latina con la Top Volley per 3 a 0 nella gara valida per

la seconda giornata dei preliminari play off per il 5° posto con i parziali di 25-21, 25-21 e 25-17.

Dopo aver ottenuto la salvezza la squadra ionica si è trovata proiettata in questa realtà che, da quello visto, è pressoché una passerella di saluti alla stagione appena conclusa, utile per dare spazio a chi ha giocato meno. I rossoblù giocano con Ekstrand nel ruolo di opposto e Alletti impiegato in posto 4 a causa dell’indisponibilità di Andreopoulous, e con la regia di Cottarelli e Pierri come libero.

La Top Volley fa valere la sua superiorità, dominando ampiamente nel terzo parziale.

Nessun dramma però perché l’obiettivo salvezza è stato raggiunto.

Domenica Taranto ospiterà Padova alle 15.30. I patavini hanno 3 punti con una gara giocata, Top Volley Cisterna 3 punti con 2 gare e Gioiella Prisma Taranto 0 punti con una partita giocata.

Alla fine di questa serie di sfide la squadra ionica si proietterà nel futuro, in cui non ci sarà più coach Vincenzo Di Pinto e al suo posto dovrebbe subentrare Vincenzo Mastrangelo, il coach 53enne è originario di Gioia del Colle dunque è un ritorno verso casa, verso le origini, per provare a scrivere nuove entusiasmanti pagine della pallavolo tarantina.