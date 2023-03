Lecce, in 25 giorni si deciderà tanto

LECCE – Il prossimo mese sarà abbastanza impegnativo anche per il Lecce. Affronterà cinque squadre in venticinque giorni.

L’inizio del mese è di fuoco. Lunedì 3 aprile i giallorossi saranno di scena a Empoli. Tre giorni dopo si dovrà scendere nuovamente in campo per affrontare il Napoli. La partita, per gli impegni di Champions della squadra partenopea, è stata programmata per venerdì 7 aprile alle ore 19. Domenica 16 aprile alle 12:30, invece, il Lecce riceverà la visita della Sampdoria mentre una settimana dopo i giallorossi giocheranno in casa dei campioni d’Italia del Milan. Il mese di aprile si chiuderà venerdì 28 con Lecce-Udinese alle ore 18:30.

Si ripartirà con una settimana abbastanza concentrata per la formazione di Baroni che non è riuscita prima della sosta a interrompere la striscia di risultati negativi: Quattro le sconfitte rimediate da Hjulmand e compagni, i quali sono stati sconfitti da Sassuolo, Inter, Torino e Fiorentina.

Dopo la sosta la formazione leccese ripartirà da Empoli che non se la passa certamente meglio: cinque sconfitte e tre pareggi da quando è iniziata la fase discendente del campionato.

Una sconfitta avrebbe certamente effetti ancora più negativi. Ma è ancora presto per pensare a quello che sarà. Individuate le problematiche si cercherà di apportare le necessarie soluzioni.

Per il Lecce il problema più importante è l’inesspressività offensiva degli ultimi tempi. Sia Colombo che Ceesay hanno perso la via della rete, e non sono messi nelle condizioni di poter colpire, di frequaentare assiduamente l’area avversaria. È principalmente a questo che Baroni lavorerà.

Intanto il tecnico giallorosso dovrà attendere sia il ritorno del nazionale Under 21 che quello del nazionalke gambiano per provare a ritrovare sincronismi efficaci.

Sicuramente Baroni punterà pure ad avere un giocatore come Oudin più funzionale alla causa. Come anche Banada. E per il centrocampo pure Helgason e Askildsen, senza dimenticare Maleh, il quale può essere sicuramnete più vivo nella manovra offensiva leccese.