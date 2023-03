Incidente in tangenziale, ragazza muore carbonizzata

LECCE – Tragedia della strada nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale Ovest di Lecce: a perdere la vita una ragazza di soli 31 anni, morta carbonizzata a seguito dell’impatto con un altro veicolo. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato all’altezza dell’uscita 12 B, quella dello svincolo per Galatina- San Cesario Ospedale Vito Fazzi, direzione Sud. Uno dei due veicoli coinvolti stava percorrendo la strada in questione quando la persona al volante ha perso il controllo del mezzo e l’auto, come impazzita ha attraversato la grande aiuola spartitraffico che si trova sul margine destro della carreggiata, invadendo così la rampa di accesso e travolgendo l’auto che si stava immettendo. Le due vetture nell’impatto hanno preso fuoco, non lasciando scampo alla ragazza. Inutili i soccorsi del 118, arrivato sul posto con 2 ambulanze: la giovane era morta sul colpo.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e la polizia per tutti i rilievi del caso. Il traffico è stato momentaneamente bloccato.