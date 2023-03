Efficientamento energetico, a Monteroni il Ministero finanzia tutti i progetti: è record

MONTERONI – Efficientamento energetico, il Comune di Monteroni di Lecce ottiene l’approvazione di ben cinque progetti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. E risulta così il primo in Italia e l’unico Comune, a livello nazionale, ad avere ottenuto i contributi a fondo perduto più alti per ben cinque progetti sui cinque presentati, mirati al totale rinnovo degli impianti energetici in ben cinque scuole: quelle di via Gramsci, via Mazzini e via Dalmazia, via Montello e via Putignano.

I fondi ottenuti sono pari a circa un milione e 267mila euro (per la precisione 1.266.781,88) e saranno utilizzati per rendere più confortevoli, sicuri e all’avanguardia tutti gli istituti scolastici. In sostanza saranno sostituiti tutti gli infissi, creati pannelli fotovoltaici e verranno installate le pompe di calore per la climatizzazione.

“Utilizzeremo questi fondi per rendere le scuole più accoglienti e in linea con la transizione ecologica che ci impone di trasformare gli edifici pubblici in strutture più efficienti” preannuncia la sindaca Mariolina Pizzuto.