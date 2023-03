Cassandro: “In serie A non devi sbagliare nulla, concentrati sull’Empoli”

LECCE – (di Carmen Tommasi) – Tommaso Cassandro, terzino destro classe 2000 del Lecce arrivato nel Salento dal Cittadella con il calciomercato invernale, racconta le sue emozioni per l’esordio in serie A con la maglia giallorossa nell’ultima gara del Franchi con la Fiorentina: “Non ho pensato all’emozione, dovevamo segnare. A mente fredda ero molto dispiaciuto per la sconfitta, secondo me abbiamo fatto bene. Gendrey con i crampi –ha dichiarato il difensore- mi ha fatto un regalo, io mi sono fatto trovare pronto. Questo piccolo traguardo non è ancora nulla: dobbiamo raggiungere altri obiettivi”.

