Casarano, inaugurata la lungodegenza dell’ospedale

CASARANO – – Si è svolto questa mattina un incontro tra l’arcivescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli, Fernando Filograna, e gli operatori dell’Ospedale “Ferrari” di Casarano.

La visita è stata l’occasione per inaugurare il nuovo reparto di Lungodegenza del nosocomio e fare il punto sui cantieri aperti all’interno del Presidio.

La Lungodegenza avvia la sua attività con 12 posti letto, che potranno aumentare fino a 18.

‘Questo reparto offre un setting assistenziale quanto mai necessario per una società sempre più anziana – ha spiegato il dg Stefano Rossi – è un ospedale work in progress, con diversi lavori in corso, un’intera quarta torre che si sta realizzando, un pronto soccorso con un restyling in atto, degli interventi nella Rianimazione per ulteriori 4 posti letto di terapia intensiva”.