Cala la richiesta di mutui per la prima casa

PUGLIA – Richieste mutui per la prima casa. La domanda decresce in Puglia nel 2022 rispetto all’anno precedente. Valori inferiori alla media regionale per Lecce e provincia.

Nel secondo semestre del 2022 l’importo medio richiesto in Puglia per un mutuo prima casa è sceso a 120.553 euro. Un calo del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

E’ il dato che emerge dall’analisi realizzata da Facile.it e Mutui.it .

Analizzando le richieste di mutuo prima casa raccolte nel secondo semestre 2022 su base totale, in Puglia , emergono molte differenze.

Bari è la provincia della Puglia dove è stato rilevato l’importo medio più alto (133.419 euro), seguita da Barletta-Andria-Trani (128.857).

Valori inferiori alla media regionale per Lecce (114.252 euro) e Taranto (110.361 euro). Chiudono la classifica Brindisi (106.051 euro) e segue distanziata di poco, Foggia (105.939 euro).

In generale rallentano le compravendite immobiliari . Se nella prima parte dello scorso anno le compravendite di immobili residenziali in Puglia sono aumentate del + 16% nel primo semestre 2022, a partrire dalla seconda metà dell’anno, con l’inizio dell’incremento dei tassi dei mutui, il dato evidenzia un forte rallentamento . Nel secondo semestre, infatti, sono cresciuti appena dello 0,4%. A livello provinvinciale , nel leccese, si rileva addirittura un calo rispetto al secondo semestre , il dato segna un meno 2 per cento.