Vigili del fuoco in azione a Surbo, incendio in una polleria

SURBO – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all’interno di una polleria di Surbo, in via dell’Aquilone, per cui si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Lecce. Le fiamme, prontamente spente dal proprietario con un estintore, avevano interessato una friggitrice. I caschi rossi, una volta giunti sul posto, hanno messo in sicurezza una bombola di gpl presente nel locale. Il rogo, fortunatamente, non ha provocato alcun danno strutturale.