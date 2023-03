GALLIPOLI- Paura questa mattina tra Gallipoli e Alezio, in via Scalelle. Per cause ancora da accertare un uomo di 49 anni, al volante della sua Kia Picanto, ha perso il controllo e si è schiantato restando incastrato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il l personale del 118 che ha provveduto a trasportare il 49enne presso l’ospedale di Gallipoli.