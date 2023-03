Sanità e liste d’attesa, le segnalazioni a Dilloatelerama

SALENTO – Sanità e liste di attesa, ci arrivano due denunce a “DilloaTelerama”.

“Ospedale di Tricase: da gennaio provo, mensilmente più volte, a effettuare delle prenotazioni per visite specialistiche, ogni volta mi dicono che le loro agende sono piene, richiamare il prossimo mese -ci scrive una telespettatrice- Poi ti dicono che se è urgente si può effettuare qualsiasi, dico qualsiasi, visita a pagamento presso la casa di Betania, sempre gestita dal cardinale Panico. Si chiudono eccellenze del territorio per poi farne altre sempre con il solito giro di soldi e non ci si pone quasi mai l’obiettivo principale della sanità è cioè il paziente”.

Un’altra segnalazione: “Per prenotare una visita dall’endocrinologo la settimana scorsa, mi hanno dato un appuntamento per ieri a Poggiardo -ci scrive un paziente di Veglie- Sono andata subito dal mio medico curante per le richieste, sono andata al cup ma non ci sono disponibilità, se la richiesta è senza urgenza se ne parla a maggio 2024. Dietro Consiglio di un amico ho chiamato l’ospedale Vito Fazzi di Lecce e ho chiesto una visita a pagamento dove c’è una dottoressa ( diciamo quella più economica 82€ gli altri stiamo sulle 130-150€) endocrinologa e diabetologa mi hanno dato l’appuntamento per il 24 marzo.

In Italia, se non hai un centesimo puoi anche morire. Io, nonostante abbia l’esenzione, dovrò pagare 82€”.

