Per il Tar la Polizia Municipale ed il suo Comandante costituiscono un Corpo autonomo

LECCE – Il Comandante e della Polizia Municipale di Lecce fa ricorso al Tar contro le modifiche introdotte dal nuovo regolamento del Corpo. In queste ore il Tribunale fa chiarezza: la Polizia ed il suo comandante costituiscono Corpo Autonomo.

Con una sentenza il TAR Lecce, richiamando la normativa statale e regionale in materia, ha definito il ruolo del Corpo di Polizia municipale e la figura “infungibile” del suo comandante. La vicenda giudiziaria è scaturita da un ricorso proposto dal Comandante Donato Zacheo contro le modifiche introdotte nel nuovo regolamento del Corpo con la soppressione di alcuni articoli che configuravano il Corpo come servizio autonomo e la infungibilità della figura del Comandante. Il Comandante, difeso dall’Avv. Pietro Quinto, ha spiegato che tali modifiche soppressive si ponevano in contrasto con le definizioni contenute nella legge statale e regionale. Il ricorso nasceva dalla preoccupazione che la nuova formulazione del regolamento consentisse in qualsiasi tempo e a qualsiasi Amministrazione di interferire sulla autonomia del Corpo e del suo Comandante. In questi termini l’Avv. Quinto, nell’interesse del Comandante Zacheo, ha chiesto al TAR una pronuncia che facesse chiarezza sul merito della vicenda per indirizzare comunque l’azione amministrativa. Nella sentenza i Giudici amministrativi hanno evidenziato che «le modifiche regolamentari non possono incidere in ogni caso sullo “status” del Corpo, così come definito dalla legge statale e regionale. In particolare, il TAR ha affermato che per espressa previsione del legislatore la polizia municipale ha una sua intangibile autonomia e “non può essere ricompresa in un’altra struttura o settore organizzativo del Comune”. La L.R. pugliese definisce anche la natura “specialistica” del suo Comandante, che non può essere destinato a funzioni e compiti diversi da quelli suoi propri», e non è soggetto a “rotazione”, come gli altri dirigenti.