Fermato per un controllo e trovato con mezzo chilo di droga: arrestato

MELISSANO – In manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito in queste ore Maicol Andrea Manni, 31enne di Melissano. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale stazione. Fermato per un normale controllo, ad un posto di blocco, i militari lo hanno trovato in possesso di 250 grammi di cocaina, un panetto di 100 grammi di hashish e di una busta con 100 grammi di marijuana, oltre alla somma di 2.140 euro in contanti, ritenuta provento dell’ attività illecita.

L’uomo, difeso dagli avvocati Luca Laterza e Stefano Prontera, si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, nelle prossime ore è pevisto l’interrogatorio di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari Angelo Zizzari.