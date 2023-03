Codice contratti pubblici, primo incontro su “Le basi fondative”

LECCE- Al via un ciclo di incontri su profili principali e novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici. Ieri il primo dal titolo “Le basi fondative del codice”, voluto dal Master di II livello APPREST del Dipartimento Scienze Giuridiche, in collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri e degli Avvocati di Lecce e con ANCE Lecce.

Dopo aver incassato il sì, corredato da più di cento osservazioni, delle Commissioni permanenti di Camera e Senato, l’atteso nuovo codice degli appalti affronta l’ultimo giro di boa dell’iter parlamentare in vista dell’entrata in vigore entro la fine di questo mese.

Per tutta la primavera, stagione in cui il testo significativamente vedrà la luce, e fino al mese di luglio, magistrati, docenti universitari, rappresentanti delle associazioni ordinistiche e di categoria, terranno relazioni sui profili principali, tra cui: discrezionalità, rapporti con il PNRR, trasparenza, concorrenza, qualificazione, programmazione e progettazione, equilibrio contrattuale, governance e contenzioso, localizzazione degli interventi.