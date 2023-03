10 telecamere in arrivo per controllare i varchi della ZTL

LECCE – Il Comune di Lecce ha completato l’installazione di impianti di videosorveglianza in corrispondenza dei dieci varchi di accesso alla zona a traffico limitato (ZTL) che ne erano finora sprovvisti. L’entrata in funzione delle telecamere sarà preceduta da un periodo di 90 giorni di sperimentazione, durante i quali l’attività di videosorveglianza ai nuovi varchi non darà origine a sanzioni.

Trascorsi i 90 giorni, le nuove telecamere saranno attive in modalità sanzionatoria in entrata e uscita. I varchi ai quali sono state installate le nuove telecamere si trovano in Vico Mondo Nuovo, Vico dei Fieschi, via Salvatore Trinchese intersezione con via XXV Luglio, Via dei Mocenigo intersezione via XXV Luglio, Via Roberto Di Biccari, Via Ludovico Maremonti intersezione viale Marconi, Via Mario Bernardini intersezione con via Duca degli Abruzzi, Via De Argenteris intersezione via Duca degli Abruzzi, Porta Rudiae intersezione via Adua, Piazza Arco di Trionfo Porta Napoli.