Serie D/H, la Cavese non rallenta, Nardò, Brindisi e Casarano ci sono

Il campionato di serie D, girone H, non finisce di stupire e continua a riservare inaspettate sorprese. Siamo ormai agli sgoccioli di un raggruppamento, quello H appunto, che, però, non vuole smettere di emozionare con la lotta per la promozione che è senza dubbio tra le più accese, se non la più calda, degli ultimi anni.

Proprio nel giorno in cui il Catania, del gruppo I, festeggia la conquista della Serie C, nel girone H le prime della classe hanno tutte ottenuto i 3 punti e sperano anche loro nel sogno Lega Pro.

La capolista Cavese non rallenta la corsa e vince in casa con il Lavello per 2-1. La vetta è ben salda: i punti dopo 28 giornate sono 59. Non mollano, però, nemmeno le salentine Nardò, Casarano e Brindisi. Il Toro ha battuto in casa il Gravina, 1-‘0, ed è sempre più secondo a 55, a meno quattro dalla vetta. Segue il Brindisi a 53 che mercoledì aveva calato il poker al malcapitato Barletta. Vince anche il Casarano in trasferta con l’ultima della classe: con la Puteolana finisce 1-0. I punti in classifica per i rosso-azzurri sono 50.

Restano solo sei giornate alla fine della regular season e ogni partita, adesso, diventa una vera e propria battaglia sportiva: testa alla prossima, quindi, la 29esima in cui nel prossimo weekend sono in programma, tra le altre, Brindisi-Fasano,Casarano-Molfetta e Nocerina-Nardò. Come finirà lo scopriremo solo vivendo: il terreno da gioco è sempre l’unico giudice.

I RISULTATI: LA 28ESIMA GIORNATA

Barletta-Brindisi 1-4

Cavese-Lavello 2-1

Gladiator-Bitonto 1-1

Matera-Nocerina 2-1

Puteolana-Casarano 0-1

Fasano-Martina 1-0

Molfetta-Francavilla 3-1

Nardó-Gravina 1-0

Altamura-Afragolese 0-1

LA CLASSIFICA:

Cavese 59

Nardó 55

Brindisi 53

Casarano 50

Barletta 50

Altamura 44

Fasano 43

Matera 41

Bitonto 37

Martina 36

Afragolese 30

Gladiator 30

Nocerina 29

Molfetta 27

Francavilla 25

Gravina 25

Lavello 23

Puteolana 15

IL PROSSIMO TURNO

Afragolese-Puteolana

Brindisi-Fasano

Casarano-Molfetta

Gravina-Cavese

Francavilla-Bitonto

Lavello-Barletta

Nocerina-Nardó

Altamura-Matera

Martina-Gladiator.