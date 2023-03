Massafra: 14 milioni per i progetti PNRR

MASSAFRA (TA) – Ammonta complessivamente a 14.011.990 milioni di euro il totale dei contributi previsti per i progetti in ambito PNRR ottenuti dal Comune di Massafra. A tale importo vanno aggiunti altri 260.000 euro per due interventi in via di definizione. A darne notizia il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Putignano i quali sottolineano il grande impegno profuso nel cogliere le varie occasioni prospettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Queste le opere pubbliche che hanno ricevuto, al momento, il finanziamento e per le quali è già in corso la progettazione esecutiva, atto preliminare per bandire le gare e affidare i lavori: realizzazione di una mensa a servizio della Scuola Primaria Rodari – I.C. San Giovanni Bosco in via P. Abatangelo (rendering in allegato) – € 462.820; demolizione e ricostruzione della Scuola Materna Cappuccetto Rosso con una somma di €1.366.860; realizzazione di un Asilo Nido in viale G. Marconi per € 1.011.560; lavori di efficientamento energetico e miglioramento sicurezza sismica padiglioni scolastici – € 520.000.

Importanti e fondamentali interventi sono previsti anche nel settore Urbanistica: messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico – immissione nel Canale Patemisco 2° stralcio – € 5.000.000; Castello Medievale – restauro e rifunzionalizzazione Castello per realizzazione Museo della Civiltà Rupestre e Rete dei Cammini nelle Gravine – € 3.620.000,00; via Magna Grecia, via Santa Caterina, via Crispiano, via LaRotonda, Area antistante l’ex Convento dei Cappuccini – realizzazione di aree verdi naturali – € 1.380.000.

Inoltre, circa 650.750 euro saranno gli investimenti da effettuare nel campo del digitale e nel miglioramento dei servizi per il cittadino. Per l’adeguamento funzionale, la messa in sicurezza impiantistica e l’allestimento della mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco in via Nuova si è in attesa della concessione di un finanziamento per € 240.000.

I contributi previsti per i progetti PNRR inerenti all’Ambito Territoriale TA2, che vede Massafra quale Comune Capofila, ammontano complessivamente a €. 2.016.500: sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, percorsi di autonomia per persone con disabilità, povertà estrema- Centri Servizi.

L’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Putignano sottolinea come, nella progettazione degli interventi, si continui ad avere quale obiettivo la sistemazione degli Istituti Scolastici, sia in termini di sicurezza, sia di comfort e di risparmio energetico, con la consapevolezza di investire sul futuro e sulla formazione dei ragazzi. Negli ultimi anni – ha concluso Putignano – si è puntato molto sull’edilizia scolastica, facendo diventare Massafra uno dei Comuni in Puglia ad aver più capitalizzato in tale ambito.

Il sindaco Fabrizio Quarto evidenzia il grande lavoro svolto nell’intercettare le opportunità offerte dal PNRR, investendo al contempo nella sicurezza del territorio, nella creazione di strumenti e strutture per le future generazioni e nella valorizzazione di un patrimonio culturale-ambientale, sempre più apprezzato.