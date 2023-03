LECCE – Meno undici alla conclusione del campionato. Il Lecce conserva anche dopo l’ultimo turno , otto punti di vantaggio sulla terzultima posizione che a fine campionato sarebbe la zavorra che porterebbe giù il Lecce. Ritornerebbe in quel campionato vinto con merito, vinto da una squadra costruita con guudizio. Da Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera. Con lo stesso giudizio è stata messa in piedi la squadra che oggi difende il posto tra i grandi conquistato lo scorso maggio.

La squadra più giovane, la squadra che è costata meno. Una squadra che può perdere quattro partite di fila. Come è capitato all’Empoli. O alla Cremonese. E che dire delle tre sconfitte dell”Atalanta. O delle tre sconfitte del Milan campione d’Italia. Piano con i giudizi. Anche se i problemi attuali di questa squadra non si possono nascondere. Ci saranno pure limiti strutturali, come ha detto Baroni, ma c’erano pure a novembre .

Adesso la sosta per riflettere e ritrovare lo smalto dei giorni migliori. E lasciarsi alle spalle questo periodo così negativo. È il momento di approfondire le cause che non permettono alla squadra leccese di esprimersi al meglio. Soprattutto in attacco dove la formazione di Baroni stenta vistosamente. E i numeri sono impietosi: quattro partite zero gol. La produzione offensiva è quasi nulla. Se una delle cause è il calo fisico di alcuni elementi cardine questo è il momento giusto per mettere energie sufficienti per arrivare fino in fondo.

Se una delle cause è una manovra prevedibile allora bisogna inventarsi altro. Con i calciatori a disposizione. Tirando fuori il meglio da ognuno di loro. Rinunciando magari a chi oggi sembra indispensabile.

Certo, tatticamente non sarà la settimana ideale visti i tanti giocatori impegnati con le varie nazionali, ma dal punto di vista atletico si può sicuramente trarne vantaggio.

Intanto ecco un altro riconoscimento per Corvino, in serata a Palermo premiato come “miglior direttore sportivo d’Italia”. A consegnare il premio “Una vita per il calcio”, in seno alla manifestazione organizzata da Conference403, sarà l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente onorario dell’evento.