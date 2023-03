Fermato in strada, scatta controllo in casa: beccato con droga e pistola

LECCE – Fermato dalla polizia durante un ordinario servizio di controllo in strada, un 35enne leccese finisce in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di arma clandestina e possesso di documento contraffatto.

L’uomo – per giunta sprovvisto di patente – aveva con sé, a bordo della vettura, un barattolo con all’interno tracce di cocaina e 175 euro in contanti. Per questo gli agenti hanno deciso di estendere il controllo anche alla sua abitazione, alla periferia di Lecce. Qui hanno rinvenuto hashish e cocaina (per un totale di 37 grammi in tutto) e due bilancini di precisione, considerati dai poliziotti evidente prova di un’attività di spaccio. Non solo. Nascosta in un cassetto, è stata trovata una pistola con matricola abrasa, munizioni e 1.610 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

In camera da letto l’uomo nascondeva poi una carta d’identità con la sua foto ma le generalità di un altro soggetto.

Alla luce delle diverse prove incriminanti, il 35enne è stato condotto in questura, dove si è deciso di procedere con l’arresto. A difenderlo sarà l’avvocato Raffaele Benfatto.

DAVIDE PAGLIARO