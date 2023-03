Capuano: “Nel calcio contano i numeri, il resto è aria fritta”

TARANTO – Basta una vittoria nel calcio per cambiare l’umore e le sorti di una stagione; ed è quello che è successo a Taranto. Il gol di Tommassini che ha regalato la vittoria contro la Virtus Francavilla ha rovesciato le negatività in positività in casa rossoblù. Prima di questa vittoria il Taranto aveva segnato un gol nelle ultime 13 gare ed aveva raccolto 11 punti. Adesso si può dire che in 14 gare con 2 gol ha raccolto 14 punti. Piena media salvezza che poi è l’obbiettivo per cui è stata costruita la squadra. Nel dopo gara mister Ezio Capuano è stato come al solito schietto e pungente:

“Questa è la vittoria del gruppo e della sofferenza, e di un insieme di cose, perché poi andare avanti in questa situazione in non si faceva gol e con il pessimismo leopordiano notevolissimo non era semplice ma siamo stati bravi ad isolarci, a sorridere ma era un sorriso di nervosismo ma anche di tranquillità però abbiamo sofferto tantissimo. Come dico io la vittoria è una lunga attesa, la bravura di questo gruppo è stata quella di non perdere certezze e di non snaturarsi mai, di non andare dietro alle chiacchiere dei fenomeni da baraccone. Abbiamo messo un mattone importante a 5 giornate dalla fine. Mi sembra che abbiamo fatto più punti dell’ultimo Taranto di serie C dello scorso anno, con ancora 5 partite da giocare, abbiamo fatto 5 punti in più, è una soddisfazione perché nel calcio valgono i numeri, tutto il resto è aria fritta, sono chiacchiere. Non è nessuna rivincita, è solo l’apoteosi del lavoro e la soddisfazione di aver portato a casa un risultato importante contro una squadra ottima, che si è giocata la partita della vita perché devono andare ai play off. Noi la vittoria l’abbiamo voluta, cercata e strameritata”.