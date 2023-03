V. Francavilla, Calabro: “Col Taranto derby importante”

FRANCAVILLA FONTANA – In casa Virtus Francavilla è tempo di derby: la squadra di mister Antonio Calabro, a 42 punti, sarò ospite allo “Erasmo Iacovone” del Taranto di Eziolino Capuano a quota 37. “Si tratta di una partita contro una squadra che dista solo 20 km da noi, contro una squadra e una piazza prestigiosa della Puglia. È un palcoscenico importante, i ragazzi devono sapere che sarà una partita speciale. Mi preoccupano sempre le squadre di Capuano: sento tanto parlare, ma ha sempre portato la squadra al porto, centrando l’obiettivo. Come, sono fatti suoi, ma ha sempre fatto bene grosso rispetto per Capuano e il Taranto, porterebbe la barca in porto in qualunque categoria in Italia. Ognuno ha il proprio modo di fare interpretare il sistema di gioco, ma alla fine parlano i fatti. Maiorino? È un calciatore tecnicamente dotato e, se io vado a fare il computo dei minuti di quest’anno credo abbia superato abbondantemente quelli della passata stagione, quando era chiamato a staffette. Guardando anche i dati del gps, lui va oltre le velocità che si possono immaginare per un calciatore di talento come lui. Ma tatticamente è un fantasista atipico, che ti disequilibria il sistema tattico: quando ce l’hai nell’undici titolare riesce a dar manforte in entrambe le fasi. Anche a lui chiedo domani, qualora dovesse essere chiamato in causa, di calciare in porta”.

Si gioca domani alle ore 17:30, 33esima giornata di campionato di serie C girone C. Arbitra Mario Perri della sezione di Roma.