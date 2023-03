Taranto-Virtus Francavilla, i precedenti con l’arbitro Perri

TARANTO – Cresce l’attesa per il derby salentino del Girone C del Campionato di serie C: Taranto e Virtus Francavilla giocheranno domenica alle ore 17.30 allo stadio Iacovone.

Il Taranto torna a casa dopo il risicato pareggio ottenuto in trasferta con la Viterbese mentre gli imperiali raggiungono lo stadio ionico dopo la vittoria interna con la Juve Stabia.

Gli ionici hanno bisogno di punti ma anche di ritrovare la strada del gol per allontanarsi dalla zona play out il più possibile, mentre la Virtus Francavilla vuole consolidare la sua posizione in zona play off.

È una sfida affascinante anche tra due allenatori arcigni e sanguigni, Capuano da una parte e Calabro dall’altra.

Ad arbitrare la gara sarà Mario Perri della sezione di Roma 1 che ha già diretto due volte il Taranto: la prima volta contro il Foggia nella staione 2019/2020 e la seconda in questa stagione nella sfida con Gelbison del 24 Settembre 2022, in entrambi i casi i rossoblù sono stati sconfitti, dal Foggia in casa per zero a uno e dalla Gelbison in trasferta per tre a zero.

Perri, alla sua settima presenza stagionale del girone C, ha diretto invece 3 volte la Virtus Francavilla e per gli imperiali sono arrivate 3 vittorie: 3 a 1 con la Turris nel 2020-21, 1 a zero in trasferta a Picerno nel 2021-22, e 2 a 3 ad Avellino in questa stagione.