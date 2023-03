Prisma Taranto, il pres. Bongiovanni: “Felici di aver fatto felici gli altri”

TARANTO – La salvezza in Superlega 2022-23 della Gioiella Prisma Taranto ha coronato un cammino dell’attuale presidenza che dura da tre anni. Tre lunghi intensi anni in cui la società guidata dal Presidente Tonio Bongiovanni ha vinto dentro e fuori dal campo. Adesso testa ai play off 5° posto.

Ed è una salvezza che ha un valore particolare proprio per l’impegno doppio di questa società che ha portato la pallavolo ovunque, entrando nelle scuole, nell Università, centri diurni, con il claim la “Prisma è per tutti”. E di questo valore ne parla il presidente Bongiovanni:

“Soprattutto un valore di carattere umano perché abbiamo rese felici tante persone, giovani, ragazzi, scolari che hanno partecipato alla nostra cavalcata e sono tre anni che cavalchiamo, e grazie al Signore siamo riusciti a superare le difficoltà. Un valore importante non solo per la nostra gioia ma siamo felici di aver fatto felici gli altri.

Sono convinto che riusciremo a fare qualcosa di simpatico e di carino, faccio un appello alle istituzioni, ad iniziare dal Presidente della Regione, aiutate lo sport, perché lo sport nel sistema progresso è uno degli elementi più importanti in quanto coinvolge le persone, la gente, la rende partecipe e felice e lenisce qualche dispiacere, le istituzioni devono esserci vicine”.