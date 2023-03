Monteroni, piromane identificato. La sindaca “Plauso alle forze dell’ordine”

MONTERONI – Auto incendiata, plaude all’operato delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, che hanno individuato il presunto responsabile il Sindaco di Monteroni di Lecce, Mariolina Pizzuto, che annuncia di aver presentato al Ministero degli interni un progetto per il potenziamento del sistema di video sorveglianza in tutta la città. “Esprimo grande soddisfazione – dice il Sindaco – in merito alla notizia delle conclusioni delle indagini, che hanno portato alla denuncia di chi è ritenuto il responsabile dell’incendio di un’auto nella notte tra lunedì e martedì. I miei più sentiti ringraziamenti vanno alle Forze dell’ordine, per la loro preziosa e costante presenza sul territorio, e alla nostra Polizia Locale. Gli agenti si sono avvalsi di metodi di indagine tradizionali, combinati con la video sorveglianza. Abbiamo sempre creduto nell’importanza della video-sorveglianza e su questa linea intendiamo proseguire, perché il nostro obiettivo è di rendere la nostra città ancora più sicura”. Alla sindaca si associano anche l’assessore alla Polizia locale, Massimiliano Manca e il Comandante della Polizia Locale, Patrich Sorge.