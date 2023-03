HDL Nardò, Di Carlo convoca i tifosi e sogna di festeggiare insieme

NARDÒ – Conquistare la salvezza per la seconda stagione consecutiva in seria A 2 di basket è l’obiettivo di HDL Nardò che è vicinissima a tagliare il traguardo e questa volta in anticipo senza bisogno dell’extra season, per farlo però bisognerà vincere con Chieti che arriva domenica a Lecce al Pala San Giuseppe da Copertino.

E per l’occasione il coach di HDL Nardò fa un appello ai tifosi, sperando di festeggiare tutti insieme:

“I tifosi hanno sempre sostenuto la nostra formazione e dobbiamo continuare a crederci perché veniamo da una partita in cui abbiamo lottato come dei leoni e abbiamo bisogno di continuare a crescere e migliorarci. E il pubblico in questo è determinate, per spingerci dove delle volte per mancanze nostre non riusciamo ad arrivare. Finora l’hanno sempre fatto, dunque la certezza che lo faranno anche domenica per quanto mi riguarda è definita, ma dobbiamo creare un ambiente coinvolgente per noi stessi, perché abbiamo l’opportunità per chiudere i conti col capitolo salvezza. Festeggiare tutti insieme potrebbe essere una cosa bella che rimane nel tempo. Aspetterò con fiducia i tifosi al campo che ci aiuteranno e sosterranno per raggiungere il target”