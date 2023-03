Happy Casa Brindisi, domani derby del sud a Napoli

BRINDISI – Domani alle 19.00 la Happy Casa Brindisi torna in campo per sfidare la Gevi Napoli; con i partenopei è una trasferta ostica perché loro hanno più bisogno di punti dei brindisini perché sono posizionati sulla casella del 14, con appena due punti in più rispetto alla Reggiana che è il fanalino di cosa di questa edizione del più importante torneo di basket nazionale.

Brindisi però, nonostante la sconfitta che ha interrotto la striscia positiva delle cinque vittorie consecutive, con Milano non ha giocato male e vuole tornare a fare punti.

Vincere a Napoli significherebbe spianare la strada verso un rush di campionato con ambizioni importanti.

Subito dopo la sfida di Napoli, la squadra di Vitucci sarà impegnata con Treviso, Tortona, Scafati, Sassari, Varese, Trento, Brescia e Trieste di queste gare, oltre quella di Napoli, affronterà le trasferte con Tortona, Scafati, Varese e Brescia, e quattro in casa con Treviso, Sassari, Trento e Trieste.

In tutto ciò, nelle gare su legni del PalaPentassuglia, Happy Casa potrà contare sul calore del proprio pubblico che riempie sempre di passione il palazzetto dimostrandosi l’uomo in più. che dovrà continuare a ribollire di passione, proprio come successo nelle ultime partite casalinghe e ancor di più domenica contro Milano.

Dunque adesso testa al derby del sud e poi man mano, passo dopo passo, per capire dove si può arrivare.