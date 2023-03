Cisa Boys Taranto a Bari per chiudere da imbattuta

TARANTO – Serie B del campionato di basket in carrozzina, domenica alle 11 ultimo appuntamento della regular season della Cisa Boys Taranto, che affronta in trasferta l’HBari.

Duplice l’obiettivo: chiudere il girone da imbattuta e prepararsi al meglio per la prima semifinale playoff prevista per metà aprile. Abbiamo ascoltato il presidente e capitano Domenico Latagliata:

“Affrontiamo la partita con HBari nel migliore dei modi, andiamo per provare qualche schema per i play off.

Dopo la partita con HBari ci sarà una pausa di circa 25 giorni e ci serviranno per migliorare, coach L’Ingesso ci sta preparando con nuovi schemi proprio per la fase dei play off”.