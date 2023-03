Casarano, Foglia Manzillo: “Con la Puteolana non sarà facile”

CASARANO – Il Casarano di mister Antonio Foglia Manzillo, quinto in classifica a 47 punti, va a fare visita alla Puteolana, fanalino di coda del girone H di serie D e il tecnico presenta così la gara: «Queste sono le partite più brutte. Se vinci hai fatto solo il tuo dovere, abbiamo solo da perdere e nulla da guadagnare. Conosco la realtà della Puteolana e so che non sarà una sfida semplice, loro nelle ultime gare hanno fatto bene con il Barletta e il Bitonto. Abbiamo però il dovere di vincere, perché abbiamo qualcosa in più dal punto di vista tecnico e abbiamo delle motivazioni importanti. Veniamo da una settimana meno difficile di quella post Barletta, dove il doppio vantaggio ci ha lasciato più strascico rispetto a quanto avvenuto la scorsa settimana. Questa settimana ci siamo allenati bene e stiamo arrivando bene alla sfida. Ci dispiace per la squalifica perché i nostri tifosi sono importanti per il nostro rendimento».

Si gioca domenica alle ore 14:30 per la 28esima giornata di serie D, girone H. Arbitra Cristiano Ursini della sezione di Pescara.