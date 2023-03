Cadavere nascosto in casa a Corigliano, non si esclude l’omicidio

CORIGLIANO D’OTRANTO – Sull’attività investigativa vige uno stretto riserbo, ciò che trapela è che l’ipotesi omicidio non può dirsi archiviata. Da una parte si attende l’autopsia, dall’altra ci sono conti che non tornano.

Non ha ancora contorni nitidi la morte di Antonio Caracciolo, 84enne trovato cadavere in casa sua a Corigliano d’Otranto mercoledì scorso. Come accertato dai carabinieri e da un primo esame del cadavere, il decesso dell’anziano risale a circa un anno fa e a nasconderlo sarebbe stato Roberto, suo unico figlio, attualmente indagato per occultamento di cadavere.

Gli inquirenti in questi giorni scavano nel rapporto padre-figlio, passano sotto la lente i flussi economici che hanno riguardato la pensione dell’84enne che qualcuno ha prelevato. A marzo il prelievo dei contanti, l’ultimo, lo ha certamente effettuato il figlio. Sugli altri, invece, le verifiche sono in corso ed è per questo che nelle scorse ore due postamat sono stati posti sotto sequestro e verranno esaminati tutti i prelievi.

Sullo sfondo della vicenda un contesto non semplice, nel quale fragilità psicologiche e ludopatia sembrerebbero fondersi insieme. Saranno le indagini, come sempre, a far luce anche su questi aspetti.

Intanto l’incarico per l’esame autoptico sarà affidato, nella mattinata di lunedì, al medico legale Alberto Tortorella. L’esito potrà fugare i dubbi sulla causa del decesso dell’anziano, ritrovato avvolto nelle coperte e steso su una brandina con accanto un ventilatore.