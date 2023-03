Buche ovunque, tempi duri per gli automobilisti leccesi

LECCE – “Sì viaggiare, evitando le buche più dure…”. L’invito di Lucio Battisti rischia di cadere nel vuoto. Eh sì, perché a Lecce evitare le buche è un’impresa. Sono tante e disseminate un po’ ovunque. Piccoli crateri che si aprono all’improvviso davanti agli occhi dell’ignaro automobilista, a volte distratto, a volte inerme. Il risultato è lo stesso.

Le sorprese non finiscono mai. Situazione preoccupante nelle strade alle spalle del Tribunale.

Stesso scenario in altre zone della città. Un pericolo per gli automobilisti e per i pedoni. Periferia o centro cambia poco. Un paio di giorni fa un signore è caduto in via 95° Reggimento Fanteria, a un centinaio di metri dalla centralissima piazza Mazzini. Colpa di una buca profonda 30 centimetri.

Insomma, in attesa di progetti di riqualificazione di intere arterie cittadine, urgono rattoppi. Fatti bene, però. Altrimenti oltre al danno si rischia la beffa con nuove risorse da investire per intervenire su lavori stradali effettuati in maniera approssimativa. Come accaduto in via Leuca dove i tecnici comunali sono stati costretti a riposizionare l’asfalto, precedente posato in maniera approssimativa.

Intanto a Palazzo Carafa continuano a piovere richieste di risarcimento danni. Ma la pacchia è finita per chi prova a fare il furbo. Non sempre, infatti, vengono accolte dai giudici. Anzi, l’orientamento sembra essere quello del concorso di colpa tra Comune e cittadini.