GUAGNANO – Pericolo in Via Vecchia Lecce a Guagnano: un palo elettrico risulta pendente per strada causando non pochi disagi e paura ai passanti.

A denunciare il fatto a DilloaTelerama, un cittadino che ci ha inviato la foto che vedete.

Nonostante le segnalazioni fatte, il palo si trova ancora in questa situazione.

Vi ricordiamo che potete inviare tutte le segnalazioni al numero Whatsapp Dilloatelerama, 3666250010