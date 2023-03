Nell’ex frantoio nasce una “fumettoteca”

SALVE – Si chiamano “Coclee Comics Days” i due giorni in cui salve diventerà la patria del fumetto. Pierluigi Rosafio, appassionato di supereroi, ha trasformato il Coocle Suite Palace, in una fumettoteca. L’idea nasce dal giovane esperto di anime, supereroi e manga che ha reso visitabile nell’antico frantoio oleario di Salve, la sua collezione privata. I vistitatori – dalle 17 alle 20.30 di venerdì 17 e sabato 18 marzo – potranno essere guidati tra oggetti di scena di film famosi e non solo, di cui Pierluigi racconterà dettagli e aneddoti.

L’ideale per i nostalgici degli anni 90 che si troveranno catapultati in un mondo fatto di fumetti, cartoni animati, con i personaggi della Marvel, i Fantastici Quattro, di Star Wars, di Dragon Ball, ma anche personaggi della Trilogia I Signori degli Anelli, le Tartarughe Ninja ed Harry Potter. Durante l’evento anche degustazione di vini e cioccolatini a tema.