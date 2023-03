LECCE – Il lavoro del Lecce è proseguito questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Sempre assente Pongracic, impegnato in fase fisioterapica e ricondizionamento mentre Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato di ricondizionamento.

Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare prima della partenza con volo charter con destinazione Firenze, dove domenica alle 15 al Franchi è in programma Fiorentina-Lecce.