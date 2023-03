I simboli-valori della Nazione celebrati a 162 anni dall’Unità

LECCE – Anche la Provincia di Lecce celebra la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, e lo fa in grande!

La Caserma Zappalà ha accolto le principali autorità civili e provinciali, insieme ai piccoli delle scuole curiosi di scoprire il mondo militare.

E allora, via alle celebrazioni! Diversi gli emozionanti momenti vissuti nel corso della giornata: la cerimonia è iniziata con il trasporto del Tricolore dalla squadriglia a cavallo e il solenne alzabandiera e l’ammainabandiera con lo schieramento del picchetto d’Onore al Prefetto di Lecce, Luca Rotondi, per continuare poi con la deposizione della corona in Onore ai caduti.

L’evento è promosso dalla Prefettura di Lecce unitamente alla Scuola di Cavalleria, al Museo di Storia Patria e ai componenti del Comitato di Valorizzazione della Cultura della Repubblica.

E’ tempo poi di riflessioni: il Prefetto Luca Rotondi, nel suo discorso, ha commemorato i 162 anni dell’unità del Paese attraverso la sua bandiera, l’inno, la Costituzione, che non sono solo dei simboli, ma dei veri e propri valori. Ha rivolto poi un pensiero a chi ha perso la vita per i valori repubblicani, in nome di un futuro difficile, ma libero. E il presente è ancora difficile e la storia contemporanea ce lo dimostra. La storia dunque ci insegni, i nostri padri ci insegnano.

Tra gli altri interventi, il Sindaco della città, Carlo Salvemini, secondo cui coltivare oggi il valore dell’unità significa anche e soprattutto battersi per i propri diritti: lottare affinché i giovani non lascino la propria terra in cerca di lavoro altrove, essere garantiti da un sistema sanitario di uguali opportunità di cura.

Il vicepresidente della Provincia Antonio Leo ha sottolineato l’importanza della storia d’Italia fatta dai protagonisti del Risorgimento, persone, donne e uomini, con inviolabili valori costituzionali e che oggi vengono rappresentati dal Presidente della Repubblica.

E infine l’inaugurazione della mostra “162 anni di Storia”, realizzata a cura del Presidente del Museo di Storia Patria di Tricase, Donato Giovanni Antonaci dell’Abate.

E allora W la Costituzione, W l’inno nazionale, W la bandiera italiana… W l’Italia!

Mariafrancesca Errico