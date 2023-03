Gallipoli, a fuoco l’auto di un dipendente della ditta della raccolta rifiuti

GALLIPOLI – Tornano a bruciare le auto nel Salento. Una Volkswagen Golf è stata divorata dalle fiamme a Gallipoli. Il mezzo era parcheggiato in via Ghandi quando, poco prima di mezzanotte, all’improvviso si sono sviluppate le fiamme che peraltro hanno danneggiato anche un secondo veicolo, una fiat 500 parcheggiata nelle vicinanze. L’auto risulta intestata ad un uomo di 32 anni del posto dipendente della società che si occupa della raccolta e gestione di rifiuti per conto di enti comunali tra cui anche quello della città bella. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco il cui intervento comunque non ha permesso al veicolo di andare completamente distrutto.